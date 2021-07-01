شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الرئيس الصيني يحذر: زمن التنمر على الصين ولّى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، إن زمن التنمر على الصين ولّى غير رجعة، مبيناً أن بلاده دخلت مسارا تاريخيا لا تراجع فيه.

يشار إلى أن "شي جين بينغ" أوضح في خطاب مكتوب تم إلقاءه في الاجتماع رفيع المستوى بشأن التعاون الدولي في إطار مبادرة الحزام والطريق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أن الصين قد دخلت مرحلة جديدة من التطور، ونفذت مفاهيم إنمائية جديدة، وبنت نمطًا تنمويًا جديدًا.

وشدد على استعداد الصين للعمل مع جميع الأطراف، لبناء شراكة "الحزام والطريق" أوثق، وتصميمها الراسخ للتمسك بطريق الوحدة، والتعاون، والترابط، والتنمية المشتركة، والعمل بشكل مشترك على بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية.