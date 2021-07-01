جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية

القاهرة - سامية سيد - أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب أجنبي من أصل عربي تهريب كمية كبيرة من الأدوية، بحوزة راكب قادم من إحدى الدول العربية.

وأفاد مصدر جمركي بمطار القاهرة أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة القادمة من إحدى الدول العربية استوقف محمد محمود إبراهيم عمر مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أحمد محمد البحيرى مأمور الجمرك تلاحظ له وجود عبوات دوائية تكرارية متماثلة.

وقام عمرو عبد العزيز العميري، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2، بتكليف سامي نبيل سامي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن وجود 509 شرائط من عقار مسكن و50 عبوة دوائية أخرى بإجمالي عدد 559.

أمر أحمد سعد عبد المطلب، مدير إدارة الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولى.