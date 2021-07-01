شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية اليمني: ميليشيا الحوثي تهدد مستقبل المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك «إن الميليشيات الانقلابية الحوثية تعمل على تجريف الثقافة اليمنية وتعويضها بثقافة دخيلة على المجتمع اليمني تهدد مستقبل اليمن والمنطقة والعالم».

وأشار وزير الخارجية، إلى أن ممارسات الميليشيات الانقلابية قد خلفت مآسي، وأفرزت واقعا معيشيا مأساويا في مناطق سيطرتها، فهي تقوم بأعمال التنكيل اليومي بالمناوئين لها، وفرض جبايات أثقلت كاهل المواطنين، وتطال انتهاكاتها كافة الحقوق والحريات التي كفلتها المعاهدات والمواثيق الدولية.

وأوضح ابن مبارك، أن المسار الطويل من المشاورات والمفاوضات يواجه دوما بتعنت الميليشيات الحوثية، مؤكدا استمرار تعاون الحكومة الشرعية مع أي جهود للمجتمع الدولي في سبيل تحقيق سلام مستدام باليمن.

ولفت إلى أن الحكومة الشرعية حريصة على تحقيق السلام للانطلاق نحو بناء اليمن الديمقراطي، يتعايش شعبه بانسجام مع بعضهم.

من جهته، طالب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمني أحمد عرمان، بتحرك دولي لوقف جرائم ميليشيا الحوثي الانقلابية تجاه المدنيين، ووضع حد للجرائم الجسيمة التي ترتكبها الميليشيا بحق المدنيين، خاصة في مأرب.

وأكد الوزير عرمان ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفا صارما وواضحا ضد الميليشيا الحوثية الإرهابية لوقف استهدافها المتواصل للمدنيين والنازحين والأعيان المدنية في مأرب.