شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الاحتياطى بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تجتمع بالأعضاء الجدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت لجنة الاحتياطي بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اجتماعًا مساء أمس الأربعاء مع 40 من أعضائها الاحتياطيين.

تحدث كل من بلال حبش، نائب محافظ بني سويف وعضو مجلس أمناء التنسيقية، وشيماء عبد الإله، المتحدث الرسمي للتنسيقية، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، وصابرين حجازي، أمين سر التنسيقية، وعلاء عصام عضو مجلس النواب، مع الشباب حول أهمية المشاركة في معرض الكتاب كحدث ثقافي هام.

فيما عرض رامي عبد الباقي، عضو التنسيقية، كتابه "رجال عاهدوا الله" المشارك به في معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يروي عدد من بطولات شهداء القوات المسلحة.