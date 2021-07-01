شكرا لقرائتكم خبر عن "تنسيقية الأحزاب" تشارك فى حفل كورال أطفال مصر فى ذكرى 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في حفل كورال أطفال مصر الذي أحياه المايسترو سليم سحاب وبمشاركة المطربة ريهام عبد الحكيم، وأقيم الحفل تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى وبحضور وزير القوي العاملة محمد سعفان ووزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ووزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، وأقيم الحفل في الحديقة الأمامية بقصر البارون.

وضم وفد التنسيقية النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائب طارق الخولي والنائب أحمد فتحي أعضاء مجلس النواب والنائب محمد عزمي والنائب محمد عمارة أعضاء مجلس الشيوخ ومن أعضاء التنسيقية عمر مرزبان ومحي النواوي وناريمان خالد ومصطفي الشهابي وأنور أحمد.