تطبق اليوم.. هذه الفئات مستثناة من الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

تبدأ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تطبيق المرحلة الثامنة من خطة إعادة هيكلة الدعم المقدم للكهرباء، اليوم الخميس الأول من يوليو، أسعار شرائح الكهرباء للعام المالي 2021/2022، والتي تم الإعلان عن تنفيذها العام الماضي.

ويستمر رفع الدعم تدريجيا عن شرائح الكهرباء حتى عام 2025.

ووفقا لمصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فإن تعريفة شرائح الكهرباء التى ستطبق بداية من يوليو قام بتحديدها مسبقا جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وهو الجهة المسئولة عن تحديد سعر بيع وحدات الكهرباء للاستخدامات المختلفة.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، الأربعاء، أن الزيادات الجديدة ستكون بنسبة %10 وستقتصر على أول ٦ شرائح من الاستهلاك المنزلى، ولن يتم إعفاء أو تخفيض الزيادة لتلك الشرائح، فيما سيتم تثبيت أسعار الشريحة السابعة فقط لعدم حصولها على أى دعم حاليا التي يبلغ عدد المستفدين بها 215 ألف مشترك.

وكشف أنه تم إلغاء الشريحة السادسة والتي تستهلك من651 إلى ألف كيلووات، مع تثبيت سعر محاسبة الشريحة السابعة التى تتجاوز 1000 كيلووات وسيثبت سعرها عند 145 قرشا وذلك منذ 2019.

ولن يتم أيضا زيادة سعر الطاقة على المحلات والأغراض التجارية خلال العام المالي الجاري مراعاة لظروف أزمة كورونا، ولضمان عدم حدوث كساد في السوق التجارية، بالإضافة إلى دعم تنشيط القطاعات الاقتصادية.