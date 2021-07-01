إيطاليا / مصرع 7 أشخاصٍ وفقدان 9 آخرين إثر غرق مركب هجرة سريّة قرب سواحل لامبيدوزا

اسماعيل عبد الحي - كشفت وسائل إعلام إيطالية اليوم الأربعاء، أن 7 مهاجرين غير شرعيين لقوا مصرعهم، إثر غرق مركبهم بالقرب من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، خلال قدومهم من إفريقيا إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.

وأفادت قناة "راي نيوز 24" الإيطالية أنه وفقا لمعلومات أولية من جهات التحقيق، فإن "قاربا يحمل لاجئين إنقلب في البحر على بعد حوالي 5 أميال بحرية قبالة سواحل لامبيدوزا أمس".

وتمكن البحارة في المنطقة من إنقاذ 46 مهاجرا تم نقلهم إلى الجزيرة لتلقي الإسعافات اللازمة، كما تم إنتشال جثث 3 رجال و4 سيدات بينهم إمرأة حامل، وفقدان 9 آخرين .

يذكر أن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية شهدت زيادة كبيرة في عدد مراكب الهجرة غير الشرعية إليها خلال الفترة الأخيرة، حيث وصل إليها، أمس الثلاثاء فقط، 4 مراكب هجرة غير شرعية على متنها 136 لاجئا.

سبوتنيك