إيقاف 626 مهربا ومهاجرا بالجزائر

أوقفت وحدات من الجيش وخفر السواحل الجزائريين خلال أسبوع 626 شخصًا بين مهربين ومهاجرين غير شرعيين في عمليات متفرقة بعدد من مدن البلاد.

وأفادت إحصائية أسبوعية للجيش الجزائري، أن عناصرها أوقفت 351 مهربًا، وصودر منهم 43 مركبة، و 176 مولدًا كهربائيًا، و 131 مطرقة ضغط، و 14 جهازا للكشف عن المعادن، و 99 طنا من خليط خام الذهب والحجارة، ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، وكمية من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.

وأضافت من جهة أخرى، أن خفر السواحل أوقف 275 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة، بينها 140 مهاجرا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع وهم في طريقهم إلى اجتياز الحدود البحرية الجزائرية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية.