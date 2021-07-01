إيطاليا تنهي مهمتها في أفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية أن القوات المسلحة الإيطالية أنهت مشاركتها العسكرية في أفغانستان، حيث وصل آخر الجنود إلى إيطاليا.

وقال وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني «انتهت الجهود الوطنية التي استمرت 20 عامًا».

كما أشاد بالجنود الـ 53 الذين قتلوا والـ723 الذين أصيبوا خلال المهمة التي بدأت عام 2001.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر مساهم في القوات الدولية بأفغانستان، قد حددت 11 سبتمبر المقبل كموعد نهائي لعودة قواتها للبلاد، مما دفع الكثير من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى أن تحذو حذوها.