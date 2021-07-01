12 أسيرا فلسطينيا في مستشفى الاحتلال

ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية الأربعاء، أن 12 أسيرا فلسطينيا محتجزون في مستشفى إسرائيلي بوضع صحي صعب.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي أن السلطات الإسرائيلية تحتجز داخل ما يسمى عيادة «سجن الرملة» الأسرى المرضى ويمرون بأوضاع صحية قاسية جدا، وكثير منهم يشتكون من مشاكل صحية حرجة كالسرطان، وأمراض القلب، والشلل، والإصابة بالرصاص.

وأوضحت أن هؤلاء «بحاجة ماسة لمتابعة طبية لحالاتهم الصعبة»، مشيرة إلى أن العيادات الطبية الموجودة في السجون الإسرائيلية، تفتقر إلى أدنى المقومات الطبية.