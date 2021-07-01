بوتين يتهم بريطانيا وأمريكا بالاستفزاز

وأضاف بوتين أن طائرة استطلاع أمريكية، كانت موجودة أيضا خلال الحادث، والتي كانت تراقب رد الفعل الروسي على تحركات السفينة
الحربية «إتش إم إس ديفندر».
وفي حديثه للتلفزيون الرسمي، دافع بوتين عن الخطوة التي اتخذتها القوات الروسية.
وأضاف «حتى لو كنا قد أغرقنا تلك السفينة، سيظل من الصعب تخيل أن ذلك كان سيضع العالم على شفا حرب عالمية ثالثة».
جاءت تلك المواجهة القريبة قبل أسبوع من بدء تدريب عسكري دولي في شمال غرب البحر الأسود، يشارك فيه جنود وبحارة من أوكرانيا وأمريكا وحوالي 30 دولة أخرى.
ودعا بوتين المشاركين لإلغاء التدريب الذي يستمر أسبوعين، الذي يطلق عليه اسم «سي بريز».
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