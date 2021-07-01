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أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب عن تنسيقية شباب الأحزاب يكرمون الأولى على الإعدادية بالغربية من الصم والبكم.. صور

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القاهرة - سامية سيد - كرم النواب محمود القط وأحمد قناوى أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة دعاء عريبى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الطالبة شهد الحلوانى الحاصلة على المركز الأول على مستوى محافظة الغربية بالشهادة الإعدادية من الصم والبكم.

 

وجاء هذا التكريم لتحديها الإعاقة وتفوقها وحصولها على المركز الأول على مستوى المحافظة ولتكون حافز وقدوة لكل الطلاب وحثهم على التفوق والاهتمام بدراستهم وأن يكونوا عناصر فاعلة فى المجتمع لخدمة مصرنا الحبيبة.

تكريم الطالبة شهد الحلواني (1)

 

تكريم الطالبة شهد الحلواني (2)

 

تكريم الطالبة شهد الحلواني (3)

 

تكريم الطالبة شهد الحلواني (4)

 

تكريم الطالبة شهد الحلواني (5)

 

تكريم الطالبة شهد الحلواني (6)
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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