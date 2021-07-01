شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عاشور يكشف بالفيلم الوثائقى "قرار شعب" كيف سعى الإخوان للسيطرة على نقابة المحامين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، خلال شهادته في الفيلم الوثائقى "قرار شعب"، الذى تعرضه قنوات شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والقناة الأولى، إن جماعة الإخوان عملت على كيف تدير النقابة بكل مفاصلها وحاولوا يغيروا الجهاز الإدارى ويأثرون على أعضاء النقابة الذين لا ينتمون لهم، وحاولوا أن يستخدمون المال لإغراء المحامين أصحاب النفوس الضعيفة فى أن يتعاملون معهم كى يتمكنوا في السيطرة النهائية على نقابة المحامين.

وأضاف سامح عاشور، أن طريقة الإخوان في الاستحواذ هي السيطرة الكاملة التي تجعل المكان تحت سيطرتهم بشكل كامل لا يستطيع أحد أن يتخلص من هذه السيطرة.

بدوره قال خالد داوود كاتب وسياسى، خلال الفيلم الوثائقى، إن "آخر مرة كان يوجد بها تواصل مع الإخوان كان على أساس يتحط فيه قانون للانتخابات البرلمانية ويتم الاتفاق عليه قبل العملية الانتخابية وبعد يوم من القاعدة جاى مجلس الشورى يخرج قانون مختلف تماما على ما تم الاتفاق عليه وبطريقة تضمن تمام أن الإخوان يكسبوا 80% من مقاعد البرلمان، ثم يأتي قيادة إخوانية ويفعل مثل ما فعل النظام الذى ثورنا عليه يفعل ويقول لنا أنت عايز كام مقعد 50 أم 60".

وقالت نسرين أسامة أنور عكاشة مذيعة بالإذاعة المصرية راديو مصر خلال الفيلم الوثائقى: كنا نجلس ونعمل في برامجنا ثم يأتى لنا قائمة الضيوف المسموح لك فقط أن نظهر معهم.

فيما قال الدكتورعبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، إن التمكين كان هذا هو الهدف الرئيسى لجماعة الإخوان وكان يفعل كل خططه الرئيسية ان يفعل كله شيء يمكنه من البلد.

بدوره قال الدكتور مختار يوسف نائب رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق: أول شئ يفعله الإخوان هو إرغامنا وإرغام كل مجالس الجامعات على الاستقالات ووجدنا الجامعة يمسكها الأهل والعشيرة.