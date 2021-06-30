بوتين يدعو الروس المترددين في تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا للإصغاء لرأي "الخبراء" وليس الشائعات

محمد الفلاح - الأربعاء 30 يونيو 2021

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، الروس المترددين في تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا للإصغاء لرأي "الخبراء" وليس الشائعات.



وذلك أثناء حلقة تلفزيونية سنوية يقيمها للإجابة عن أسئلة مواطنيه، وقال: "لطالما كان هناك أشخاص بشكل عام يعتبرون أنه لا ينبغي تلقي اللقاحات، هؤلاء الأشخاص كثرٌ.. ليس فقط في بلدنا إنما أيضاً في الخارج، لكن لا يجب الإصغاء إلى الناس الذين لا يفهمون شيئاً في هذه الأمور ويستندون إلى شائعات، إنما إلى الخبراء".

وسجّلت روسيا، الأربعاء، حصيلة وفيات يومية قياسية جراء فيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي، في وقت تشهد البلاد تفشياً واسعاً للنسخة المتحوّرة "دلتا" على خلفية حملة تلقيح بطيئة.

وبحسب تعداد الحكومة، تُوفي 669 شخصاً جراء "كوفيد-19" في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، في حصيلة قياسية تجاوزت العدد القياسي الذي سُجّل في اليوم السابق وبلغ 652 وفاة.

ويُتوقع أن تكون هذه الموجة الوبائية الثالثة التي تضرب روسيا موضوعاً مهيمناً على الحلقة التلفزيونية السنوية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي يجيب خلالها على أسئلة مواطنيه.