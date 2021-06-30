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 المغرب: ‭776‬ إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الأربعاء، تسجيل ‭‭776‬ ‭‬‬إصابة جديدة بفيروس ارتفاعا من ‭‭690‬ ‭‬‬أمس، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى ‭‭531361‬‬.

وتشير البيانات أيضا إلى تسجيل أربع وفيات جديدة نزولا من تسع حالات أمس، ليصل مجمل الوفيات إلى 9296.

وقالت وزارة الصحة المغربية في بيان اليوم إنها سجلت "ارتفاعا ملحوظا في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستحد، وكذا عدد الحالات الحرجة وعدد الوفيات".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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