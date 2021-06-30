شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: ‭776‬ إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الأربعاء، تسجيل ‭‭776‬ ‭‬‬إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا من ‭‭690‬ ‭‬‬أمس، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى ‭‭531361‬‬.

وتشير البيانات أيضا إلى تسجيل أربع وفيات جديدة نزولا من تسع حالات أمس، ليصل مجمل الوفيات إلى 9296.

وقالت وزارة الصحة المغربية في بيان اليوم إنها سجلت "ارتفاعا ملحوظا في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستحد، وكذا عدد الحالات الحرجة وعدد الوفيات".