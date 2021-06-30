عالم البيئة يانيك جادوت يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الفرنسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن البرلماني الأوروبي وعالم البيئة يانيك جادوت، الأربعاء، عن استعداده للتنافس في الانتخابات الرئاسية المقبلة في فرنسا 2022.

وأكد جادوت، في تصريحات لصحيفة "تي إف1" الفرنسية، أنه : "أنا مرشح للانتخابات الرئاسية لأنني أحب فرنسا".

وأضاف: "أريد أن أضع البيئة في صميم السلطة وبناء فريق إيكولوجي فرنسي".

وسيخوض جادوت الانتخابات التمهيدية لحزبه، Europe Écologie-Les Verts (EELV)، لأنه "كان دائمًا مخلصًا لعائلته السياسية".

وأشاد هذا الرئيس السابق لمنظمة السلام الأخضر الفرنسية، الذي اختفى خلف مرشح الحزب الاشتراكي بينوا هامون للانتخابات الرئاسية لعام 2017 بـ "بيئة الابتكار والحماية"، مشددًا على أن تغير المناخ هو التحدي الأكبر للمجتمع.

وقبل أقل من عام من الانتخابات الرئاسية، يعد يانيك هو ثالث ناشط بيئي يترشح للإنتخابات الرئاسية بعد ساندرين روسو، وإريك بيول، وفي الوقت الحالي، يعد الأفضل في استطلاعات الرأي، بين 8 و 10٪.

وقال يانيك جادوت عن منافسيه في مقابلة طويلة مع المجلة الفرنسية "لو نوفيل أوبسرفاتور" نُشرت، مساء الأربعاء، قدم فيها شرحا مطولا عن برنامجه، إنه: "أريد بناء مشروع موحد، وليس تفكيك المرشحين الآخرين"، مدافعًا عن البيئة "المنفتحة والأغلبية، وليس الهوية والأقلية".

وأكد أنه مقتنع "بأن إريك وساندرين وربما آخرين سيحرصون على الفوز في عام 2022".

من هو يانيك جادوت؟

وجادوت هو من مواليد 27 يوليو/تموز 1967، وهو ناشط بيئي فرنسي وعضو البرلمان الأوروبي، انتخب في الانتخابات الأوروبية 2009 لدائرة غرب فرنسا.

وفي عام 2009، أعلن أنه سيغادر منظمة السلام الأخضر لقيادة قائمة في الغرب قبل الانتخابات الأوروبية 2009.

وفازت قائمته بنسبة 16.65٪ وانتخب عضوا بالبرلمان الأوروبي، وأعيد انتخابه عضوًا في البرلمان الأوروبي في دائرة الغرب الفرنسية.

وخلال الانتخابات الأوروبية لعام 2014، كان عضوًا في لجنة البيئة والصحة العامة وسلامة الغذاء.

وبالإضافة إلى مهامه في اللجان، كان جزءًا من وفود البرلمان مع دول جنوب شرق آسيا ودول رابطة أمم جنوب شرق آسيا (2014-2019) وإلى الجمعية البرلمانية المشتركة بين ACP والاتحاد الأوروبي (2009-2011).