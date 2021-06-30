هراوات ولكمات.. فيديو يفضح انتهاكات الشرطة بسجن إيطالي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت لقطات فيديو، الأربعاء، عشرات الحراس داخل سجن بإيطاليا ينهالون بالضرب على نزلائه بالهراوات في أعقاب احتجاج متعلق بكورونا.

ونشر موقع "يومية دوماني" الأربعاء، فيديو الحادثة التي وقعت في 6 أبريل/نيسان 2020 في سجن سانتا ماريا كابوا فيتيري شمال نابولي، ما أثار الغضب إضافة إلى دعوات للتضامن.

وعقدت وزيرة العدل الايطالية مارتا كارتابيا اجتماعا طارئا مع رئيس إدارة السجون الإيطالية طالبت فيه بإجراء تحقيق كامل.

وكان مدعون عامون فتحوا تحقيقا العام الماضي بعد ورود شكاوى من سجناء عن تعرضهم لضرب انتقامي على مدى أربع ساعات بعد يوم من قيامهم باحتجاج إثر شيوع أنباء عن إصابة أحد النزلاء بكوفيد-19.

وخلال الاحتجاج تحصن 150 من نزلاء سجن سانتا ماريا كابوا فيتيري المشدد الحراسة والذي يتسع لنحو 900 سجين في زنزاناتهم، لكن في اليوم التالي تم ضربهم وهم عراة، وفق الادعاء.

وفي الفيديو الذي نشره موقع دوماني وتبلغ مدته 6 دقائق تظهر المشاهد الملتقطة بكاميرات مراقبة داخل أحد أجنحة السجن حراسا يحملون الهراوات وهم ينقضون على السجناء.

كما يتم اجبار السجناء على المرور بين صفين من الحراس الذين يقومون بصفعهم وركلهم وضربهم بالهراوات. وفي لقطة أخرى يظهر سجين على كرسي متحرك وهو يُضرب على ظهره.

وهذا الأسبوع، اعتقلت السلطات ثمانية حراس ووضع 18 تحت الإقامة الجبرية على خلفية التحقيق الذي شمل أكثر من 110 أشخاص، وذلك بعد اتهامهم بالتعذيب والعنف وإساءة استخدام مناصبهم.

وقال مدعون إن رسائل نصية بين الحراس كشفت أن العملية التي شارك فيها أكثر من 280 من أفراد شرطة السجون كانت مخططة وذات طبيعة انتقامية.

وقالت وزارة العدل إن المشاركين في اجتماع الأربعاء دعوا إلى تحديث شبكة كاميرات المراقبة في السجون على وجه السرعة وتعزيز تدريب موظفي السجون.

وبعد تضامنها مع حراس السجن بعد اعتقالهم، انتقدت أحزاب اليمين المتطرف في ايطاليا صحيفة دوماني لنشرها صور الحراس المتهمين.

ومنذ انتشار جائحة كوفيد في ايطاليا أوائل العام الماضي، توفي 15 سجينا و13 من موظفي السجن بسبب الفيروس.