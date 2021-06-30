بينيت: إسرائيل ستدافع عن نفسها "بقواها الذاتية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن إسرائيل ستدافع دائما عن نفسها بقواها الذاتية.

ويسود اعتقاد واسع بأن بينيت الذي كان يتحدث في المراسم الرسمية لإحياء ذكرى بنيامين هرتسل كان يقصد إيران في حديثه.

وقال: "ستدافع إسرائيل دائما عن نفسها بقواها الذاتية من أي تهديد خارجي كان، ولن تقبل إسرائيل بتكبيل يديها في ضمان أمنها".

وأضاف بينيت: "سنعمل بحزم وبشكل متواصل لصد التهديدات الناشئة، القريبة والبعيدة".

وكان مسؤولون إسرائيليون أبلغوا الإدارة الأمريكية خلال الأيام الماضية اعتراض إسرائيل على العودة للاتفاق النووي مع إيران لعام 2015.

وزار واشنطن الأسبوع الماضي رئيس هيئة اركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي الذي وضع أركان الإدارة الأمريكية في صورة الموقف الإسرائيلي بشأن المخاوف من امتلاك إيران أسلحة نووية.

وكرر مسؤولون إسرائيليون بأنهم لن يسمحوا لإيران بامتلاك أسلحة نووية.





وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت التقى اليوم الأربعاء، القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايكل راتني.

ولم تفصح رئاسة الوزراء الإسرائيلية عن ما تم مناقشته خلال اللقاء.

وتجري اتصالات لترتيب زيارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي إلى واشنطن الشهر المقبل للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض.