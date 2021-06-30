وفاة وزير الدفاع الأمريكي الأسبق دونالد رامسفيلد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت عائلة وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، دونالد رامسفيلد، وفاة السياسي الشهير، الأربعاء، عن عمر يناهز 88 عاما.

وقالت الأسرة في بيانها الذي صدر الأربعاء "ببالغ الحزن نعلن نبأ وفاة دونالد رامسفيلد، رجل الدولة الأمريكي والزوج المخلص والأب والجد في الثامنة والثمانين من عمره، وسط أفراد عائلته في مقاطعة تاوس بولاية نيو مكسيكو".

وأضاف البيان، الذي نقلته صحيفة يو إس إيه توداي: "سوف يذكره التاريخ بإنجازاته الاستثنائية على مدى ستة عقود من العمل العام، ولكن بالنسبة لأولئك الذين عرفوه جيدًا والذين تغيرت حياتهم إلى الأبد نتيجة لذلك، سوف يذكرون حبه الذي لا يتزعزع لزوجته جويس وعائلته وأصدقائه وخدمته للوطن".

ورامسفيلد المعروف أيضا باسم دون هو سياسي ورجل أعمال أمريكي متقاعد. شغل منصب وزير الدفاع الثالث عشر في الفترة من 1975 إلى 1977 في عهد الرئيس جيرالد فورد، ثم أصبح وزير الدفاع الحادي والعشرين في الفترة من 2001 إلى 2006 في عهد الرئيس جورج دبليو بوش.

وفي الفترة الأخيرة له كوزير دفاع، كان الراحل مهندس حربي أفغانستان والعراق في 2001 و2003.

وبالإضافة إلى ذلك، كان رامسفيلد عضوا في مجلس النواب الأمريكي لثلاث سنوات عن ولاية إلينوي (1963 - 1969)، ومدير مكتب الفرص الاقتصادية (1969-1970)، ومستشار الرئيس (1969 - 1973)، والممثل الدائم للولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي "الناتو" (1973 - 1974)، ورئيس موظفي البيت الأبيض (1974-1975).