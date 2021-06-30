موجز ”الخليج 365” للتكنولوجيا.. المتسوق السري ونهاية "أخطر شبكة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

أعلنت وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول)، الأربعاء، أنه تم تفكيك شبكة إلكترونية عالمية كانت توفر ملاذا آمنا للجرائم السيبرانية.

بعد شهور من تدشينه، أصبح تطبيق "المتسوق السري" نموذج التقييم والتطوير المعتمد لدى الإمارات العربية المتحدة.

تبوأت دولة الإمارات المركز الخامس عالميا بمؤشر الأمن السيبراني 2020 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة.

تتمسك شركة أبل بتطبيق آلية العمل الجامعة بين الدوام المنزلي والمكتبي، على عكس رغبة موظفيها الراغبين في استمرار العمل من المنزل.

طرحت شركة لينوفو الصينية، اليوم الأربعاء، كاميرات ويب جديدة مناسبة للشاشات من سلسلة L وM، بمزايا تعزز الخصوصية.

تخطط شركة أبل لطرح نسخة بقياس أكبر من الجهاز اللوحي-آيباد برو، وفق تقرير متخصص.

