شكرا لقرائتكم خبر السيسي: الجيش والشرطة أنقذا مصر من الفوضى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن الجيش والشرطة نجحا في محاصرة الإرهاب ومحاولات عدم الاستقرار والفوضى التي لفظها شعب مصر.

وأضاف السيسي، خلال كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى الثامنة لـ«ثورة 30 يونيو2013» :» كان علينا عقب ثورة 30 يونيو مواجهة تحدي بناء الوعي والإدراك بحقيقة الظروف في مصر وسبل حل مشكلاتها والشروع في عملية تنمية شاملة للارتقاء بكافة مناحي الحياة في كافة ربوع وطننا العزيز مصر».

وأشار إلى أن «وعي الشعب المصري أسهم ومخزونه الحضاري في دعم جهود الدولة من خلال تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لبناء وطن قوي متقدم وحديث في جميع المجالات، وذلك في إطار برنامج وطني عميق وشامل».

ولفت إلى أنه تم تنفيذ برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي العميق وتعزيز قيم العلم الحديث ومناهجه في جميع أوجه الحياة، مطالبا الجميع بمواصلة بذل الجهود المضاعفة من أجل التغلب على التحديات المفروضة على العالم في ظل جائحة كورونا.

وقال السيسي إنه «في ظل جائحة كورونا حققنا إنجازات شهدت لها المؤسسات التنموية الاقتصادية الدولية من خلال مسار متوازن سلكته الحكومة في التعاون مع الأزمة».

وأكد السيسي أن «ما يتم بذله من جهود ضخمة من جانب أبناء مصر كفيل بالاستمرار في تحقيق التقدم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يطمح إليها الشعب المصري».