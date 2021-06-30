بلومبيرج: انسحاب أمريكا من أفغانستان خيانة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء في تقرير أن مقاتلي حركة طالبان يحققون مكاسب كبيرة في ميادين المعارك؛ وربما ينهار الجيش الأفغاني بعد هجوم منسق بعدما تم حرمانه من الدعم الجوي الأمريكي المرافق عن قرب لعملياته ضد الحركة ومن المساعدة في الحفاظ على معداته. وأضاف التقرير أن ترك أمريكا الحكومة الأفغانية تواجه مصيرها المجهول يمثل خيانة كبيرة، لاسيما أن تنظيم القاعدة يحتفظ بعلاقات مع طالبان ويمكن أن يشكل تهديدا مجددا للولايات المتحدة في غضون أقل من عامين، وقد تنخفض هذه المدة الزمنية حال سقوط حكومة كابول في قبضة طالبان أو انزلاق البلاد إلى أتون حرب أهلية.

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