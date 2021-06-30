شكرا لقرائتكم خبر السودان يواجه احتجاجات شعبية بعد تخفيض ديونه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما واجهت الحكومة السودانية احتجاجات شعبية عارمة في الخرطوم أمس، أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية بأنه تم الإعلان رسميا عن إعفاء السودان من أكثر من خمسين مليار دولار في إطار مبادرة تخفيف عبء الديون عن البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.

وقالت الوكالة إن المؤسستين قررتا إعفاء 23 مليارا من ديون السودان وسيستكمل ذلك بمبادرات أخرى لتخفيف أعباء الديون ترتكز على مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون والتي ستجعل تخفيف عبء الديون الإجمالي أكثر من 50 مليار دولار من حيث القيمة الصافية الحالية، ونقلت الوكالة عن بيان مشترك للمؤسستين أن هذا أكبر تخفيض للديون تحصل عليه دولة واحدة طوال تاريخ المؤسستين.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي «تقديرا للتقدم الجدير بالثناء الذي أحرزه السودان في مجال الإصلاح الاقتصادي. وسيمكن هذا الإعفاء الكبير السودان من تحسين آفاقه الاقتصادية، والحد من الفقر، ورفع مستويات المعيشة للشعب السوداني».

ورفعت الشرطة والقوى النظامية الأخرى في العاصمة السودانية الخرطوم حالة التأهب الشامل، وسط دعوات من بعض القوى لإسقاط الحكومة الانتقالية، ونقل موقع «سودان تربيون» أن الجيش كذلك وضع جميع وحداته في الخرطوم في حالة استعداد شامل.