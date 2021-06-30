«اللي بيتعمل ده تاريخ.. تغيير آخر حقيقي في حياتنا».. السيسي يهنئ المصريين بذكرى 30 يونيو ويوجه الشكر للعاملين بـ«حياة كريمة».. بث مباشر

الشارقة - اميمة ياسر - وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية لكل من ساهم وجهز لانطلاق مبادرة «حياة كريمة» سواء مؤسسات الدولة أو القوات المسلحة أو القطاع المدني المشارك، «بالمناسبة مش هيفوتني إن أقول للمصريين كلهم كل عام وأنتم طيبين بمناسبة 30 يونيو».

وأضاف: «إحنا حرصنا يكون اليوم ده هو تغيير آخر حقيقي في حياتنا وحياة أكتر من نصف سكان مصر، أكتر من 50 أو 60 مليون إنسان في الريف المصري». حسبما نشر موقع "الوطن".

وتابع: «اللي أنتم شايفينه ده، أنا بقول لكل المصريين، ده جهد كبير أوي وموارد كبيرة جدا هيتم إنفاقها نتمنى زي ما قولت قبل كده تنتهي خلال 3 سنوات».

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية لكل من ساهم وجهز لانطلاق مبادرة «حياة كريمة» سواء مؤسسات الدولة أو القوات المسلحة أو القطاع المدني المشارك، «بالمناسبة مش هيفوتني إن أقول للمصريين كلهم كل عام وأنتم طيبين بمناسبة 30 يونيو».

وأضاف: «إحنا حرصنا يكون اليوم ده هو تغيير آخر حقيقي في حياتنا وحياة أكتر من نصف سكان مصر، أكتر من 50 أو 60 مليون إنسان في الريف المصري».

وواصل: «في وثيقة إصدار حياة كريمة، المعنيين بالمراكز هنصدرهم في وثيقة، عشان ده تاريخ، المشروع اللي بيتعمل مشروع ضخم وأتصور مفيش كتير من دول العالم ممكن تتحرك بالطريقة دي».

واستكمل: «إن شاء الله خلال الثلاث سنوات اللي حددناهم لنفسنا هنتحرك».

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر فقدت الكثير من الأراضى الزراعية، نتيجة عدم استغلال الظهير الصحراوى.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الاحتفالية التي يتفقد خلالها المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، أن مشروع الدلتا الجديدة يستهدف زراعة مليونين ونصف المليون فدان. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

كان في استقبال الرئيس السيسى لدى وصوله مقر الاحتفالية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكبار رجال الدولة والقوات المسلحة.