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بالتفاصيل.. الجيش المصري يعلن تصنيع أول سلاح من نوعه

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الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت القوات المسلحة المصرية تصنيع أول سلاح من نوعه في قوات الدفاع الجوي، وعرضت ذلك من خلال فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية.

وأكدت القوات المسلحة المصرية خلال الفيديو، تصنيع أول رادار مصري الصنع في الجيش المصري.

وشهد معرض ايدكس 2018، معرض الصناعات الدفاعية والعسكريةـ عرضا لأول مرة لرادار مصري الصنع، ثنائي الأبعاد، مصمم بالكامل بأياد مصرية 100%، تحت إشراف مراكز بحثية مدنية وعسكرية، وهو في نفس مستوى الرادارات العالمية.

وتأتي أهميته من كونه يمثل بوابة مصر لامتلاك تكنولوجيا تصنيع الرادارات، كما يدخلها سوق الأسلحة كمنافس وليس مستهلكا فقط.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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