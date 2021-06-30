شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "قرار شعب".. شباب الثورة: الشوارع امتلأت كآبة وحزن بعد فوز مرسى (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد عبد الهادى الهلباوى من شباب وقادة الثورة ضد الإخوان في محافظة المنوفية، خلال شهادته في الفيلم الوثائقى "قرار شعب"، والذى تعرضه قنوات شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والقناة الأولى، بعدما وصل محمد مرسى إلى الحكم، انتشرت الكآبة والحزن فى الشوارع، مضيفا: "كانت الناس كلها تعزى بعض وتواسى بعض وكأننا فقدنا حياتنا".

كما قال عدد من الشباب الذين تراجعوا عن الفكر المتطرف لجماعة الإخوان خلال الفيلم الوثائقى: الإخوان زعموا أننا داخلين خلاص على الدولة الإسلامية، وإن شاء الله ثورات سوريا وليبيا تنجح، ونحن ننجح في مصر، وفكرة أستاذية العالم والخلافة تعود، متابعين: لازم نمسك البلد ونثبت للشعب وللعالم أننا قادرين على إدارة الدولة وهذا إذا طبق في مصر بالذات فالجماعة ستحكم العالم".

فيما قال الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى، إن الإخوان وصلوا إلى الحكم بـ 52% وأرى أنها كانت مزورة، ومع ذلك كان تعبير عن إرادة جزء من الشعب أنه كان مستعد يراهن على الإخوان.

وعلق عدد من المواطنين على شعورهم بعد فوز محمد مرسى بالحكم قائلين: "مصر ستتحول لإيران جديدة"، فيما قال مواطن خلال الفيلم الوثائقى: كل الشعب المصرى كان خائف من القهر والإهانة والظلم، وهيعملوا فينا حاجات صعبة"، وقال مواطن آخر: شعرت أن هذه آخر أيام لنا في البلد، كما قال مواطن آخر: مصر رجعت 150 سنة للخلف، وأنا قولت إن البلد ده عليه العوض فيها، وقال بعض المواطنين: نفسنا اتسدت عن الأكل وكان أسود بالنسبة لنا.