شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الصحة بالتنسيقية تشيد بقرار الرئيس لعلاج أطفال الضمور العضلى على نفقة الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت لجنة الصحة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى على قراره الخاص بعلاج الأطفال المصابة بمرض الضمور العضلى على نفقة الدولة، خاصة وأن تكلفة علاج الحالة الواحدة تصل إلى ثلاثة ملايين دولار، وهو ما يفوق طاقة غالبية المرضى وذويهم.

وأضافت لجنة الصحة أن عدد الحالات المسجلة حتى الآن تبلغ قرابة الـ204 حالات منها 57 حالة تحت سن السنتين و32 حالة تستدعي العلاج الفورى.

وثمنت اللجنة مجهودات الرئيس المستمرة في مجال الصحة والتي بدأت بالمبادرات الرئاسية وإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل وتطوير العديد من المستشفيات ومراكز الرعاية الأساسية مما يوفر رعاية صحية تليق بالمواطن المصري.