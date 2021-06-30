شكرا لقرائتكم خبر عن الجار الله مهنئاً الرئيس السيسى والمصريين بـ30 يونيو: أنهت حكم أحفاد مسيلمة الكذاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ أحمد الجارالله الرئيس السيسى والشعب المصرى بثورة 30 يونيو، وأعرب فى تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" عن فخره واعتزازه بهذه الثورة العظيمة وهويتها الوطنية وثوارها من أبناء الشعب المصري، مضيفاً أن هذه الثورة العظيمة أنهت حكم الإخوان المسلمين أبناء وأحفاد مسيلمة الكذاب فى العالم العربى كما وصفهم فى تغريدته.

وقال فى تغريدته: "فعلاً يا رئيس بلد الحضارة وهبة النيل مصر ثورة الثلاثين يونيو هويتها وطنية مصرية ناصعة وجمالها أن ثوارها كل الشعب المصري العظيم، جمالها أنها أنهت حكم الإخوان المسلمين أبناء وأحفاد مسيلمة الكذاب لقد كانت ثورة أنهتهم فى العالم العربى والإسلامى كله، لقد خدعونا لثمانين سنة وشعبك أسقطهم".