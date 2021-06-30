شكرا لقرائتكم خبر عن عماد الدين حسين: وسائل الإعلام كان لها دور بارز وقائد فى اندلاع ثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس تحرير جريدة الشروق، أن وسائل الإعلام كان لها دور بارز وقائد فى اندلاع ثورة 30 يونيو المجيدة، مضيفًا أن جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية توحدت لإنقاذ البلاد، باستثناء وسائل الإعلام التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية آنذاك.

وأضاف عماد الدين حسين، فى تصريحات له، أن هذا الدور التي قامت به وسائل الإعلام في ثورة 30 يونيو خرج عن طبيعته المهنية في نقل الأخبار والقصص الإخبارية، وذلك حدث بسبب الوضع الذي وصلت إليه البلاد تحت وطاة جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرا إلي أن وسائل الإعلام دفعت الثمن كثيرًا نتيجة انحيازها إلي الشعب المصري في هذا التوقيت.

وذكر عماد الدين حسين، أن وسائل الإعلام راهنت علي انحياز الشعب المصرى إلي الدولة المدنية لإنجاح هذا الثورة الشعبية العظيمة، وكان لها الدور الرئيسي في هذه الثورة الشعبية الحقيقية.

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت من قبل عن تنظيم غرفة نقاشية عبر تطبيق (كلوب هاوس) بالتزامن مع احتفالات الشعب المصري بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو.

ومن المقرر أن تناقش الغرفة ذكريات قيام الثورة وما تبعها من قرارات حافظت على هوية الدولة المصرية وقضت على العصر الظلامي لجماعة الإخوان الإرهابية، بالإضافة إلى مناقشة ما تحقق من إنجازات على كافة المستويات سياسيا وأمنيا واقتصاديا.

ويشارك في الغرفة النقاشية الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية وعماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الشروق و محمد منصور الباحث ببرنامج الأمن وقضايا الدفاع في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية والنائب محمود بدر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين والنائب علاء عصام عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين ويدير اللقاء النائبة أميرة العادلي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والإعلامي إحمد عبدالصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب.