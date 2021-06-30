شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للتدريب" تهنئ المصريين بذكرى 30 يونيو: كل عام وشعب مصر بعزة وكرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت الأكاديمية الوطنية للتدريب، الشعب المصري العظيم بثورة 30 يونيو، مضيفة أن الاحتفال بذكرى الثورة هذا العام ليس كغيره من الأعوام السابقة، فهو يأتي تزامنا مع الاستعداد للإعلان عن الجمهورية الجديدة، ومعها الكثير من المشروعات القومية الضخمة.

وأضافت الأكاديمية الوطنية للتدريب: "نحن على وشك أن نشهد ميلاد الدولة المصرية الحديثة، وهذا يتطلب منا عملا مخلصا وكفاءة غير منقطعة النظير، لنكون على قدر مسئولية هذا الحدث، ونثق بأن شعب مصر الأبي الذي استطاع الوقوف ضد الظلم قادر على مواجهة التحديات والمضي قدما نحو التنمية".

واختتمت الأكاديمية الوطنية للتدريب :"كل عام وشعب مصر بعزة وكرامة".