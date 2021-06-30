أول تعليق من الحكومة التونسية على الاعتداءات بحق النائبة عبير موسى

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أكدت الحكومة التونسية، مساء الأربعاء، رفضها المطلق لكل الممارسات المخلّة بالنّظام الديمقراطي والتي تمس من استقرار الدولة ومن سير عمل مؤسّساتها، أيّا كان مأتاها.

وأدانت الحكومة التونسية، في بيان عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" تعليقًا على وقائع الاعتداء على النائبة البرلمانية عبير موسى، خلال جلسة البرلمان اليوم، هذا السلوك الذي يعتبر تعديًا على المرأة وعلى مكتسباتها التي تحققت بفضل نضالات نساء تونس.

ودعت إلى الابتعاد عن مثل هذه الممارسات التي ما تتفاقم يوما بعد يوم وإلى ضرورة الاحتكام إلى الرصانة والتعقّل في التفاعل مع اختلاف الرؤى ووجهات النظر.