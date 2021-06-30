غدًا.. فتح جميع حدائق كفر الشيخ بالمجان احتفالًا بذكرى 30 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، فتح جميع الحدائق والمتنزهات، غدًا الخميس، للمواطنين بالمجان، احتفالًا بثورة 30 يونيو.

وقال المحافظ إنه وجه رؤساء المدن بفتح جميع الحدائق والمتنزهات، سواء المطلة على نهر النيل، أو بالمدن والمراكز، لمشاركة أهالي المحافظة الاحتفالات بثورة 30 يونيو، مؤكداً أنه تم تجهيز الحدائق العامة لاستقبال المواطنين، مشدداً بالاهتمام بنظافة الشوارع.

وقال أحمد السماحي، المتحدث الرسمي باسم محافظة كفر الشيخ، إنه وفقًا لتوجيهات المحافظ لرؤساء المدن، باستقبال المواطنين دون دفع رسوم دخول لتلك الحدائق.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بأن يكون غدَا الخميس، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، مع استمرار أعمال الامتحانات في مواعيدها، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، بدلًا من اليوم الأربعاء.