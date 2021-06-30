النواب الأمريكي يوافق على إنشاء لجنة للتحقيق في أحداث اقتحام الكابيتول

محمد اسماعيل - القاهرة - الولايات المتحدة - (أ ش أ)

صوت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، على إنشاء لجنة مُختارة تكرس جهودها للتحقيق في أحداث اقتحام مؤيدي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مبنى الكابيتول في واشنطن يوم 6 يناير الماضي.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكتروني، أن النواب صوتوا بشكل كبير طبقا لأحزابهم، بنتيجة 222 صوتًا مؤيدًا و190 صوتًا معارضًا، لافتة إلى أن نائبين جمهوريين اثنين فقط انضموا إلى الديمقراطيين بتأييد مشروع القانون.

وأشارت إلى أن ديمقراطيي مجلس النواب قرروا المضي قدما في مشروع قانون إنشاء اللجنة المختارة للتحقيق بعد أن حظر الجمهوريين الشهر الماضي اقتراحا بتأسيس لجنة مستقلة من الحزبين للتحقيق.

ولفتت الصحيفة إلى أن اللجنة المُختارة سيتم تشكيلها من 8 أعضاء تختارهم المتحدثة باسم مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، و5 أعضاء يختارهم رئيس الأقلية في المجلس كيفن مكارثي.