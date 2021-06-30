التحقيق في اتهام مستشفى خاص بالإسكندرية بالتسبب في وفاة مريض

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

باشرت نيابة محرم بك، اليوم الأربعاء، التحقيق في وفاة شاب أثناء إجراء عملية جراحية بمستشفى خاص بالإسكندرية، فيما اتهمت أسرته الأطباء بالإهمال الطبي وإعطائه دم فاسد تسبب في وفاته.

تلقى قسم شرطة محرم بك بلاغًا من أسرة "حمادة.ع.ف"، مقيم برأس الحكمة بمرسى مطروح، يتهم أطباء مستشفى خاص بالإهمال الطبي والتسبب في وفاته.

ووفقًا للمحضر المحرر بالواقعة ويحمل رقم 5653 لسنة 2021 إداري محرم بك، قررت أسرة الشاب أنه حضر من مطروح متوجهًا إلى المستشفى الخاص بمحرم بك لإجراء جراحة تغيير مفصل بساقه.

وأضاف نجل عم المتوفي أن أطباء المستشفى رفضوا تبرعهم بالدم وأجبروهم على شراء دم من البنك الخاص بالمستشفي، وأثناء الجراحة حدث نزيف وإغماء وتوفي المريض.

واتهمت أسرته أطباء المستشفى بالإهمال الطبي والتسبب في وفاته وإعطائه 2 كيس دم وصفوه بـ "الفاسد" وفقًا للمحضر المحرر بالواقعة.

وبالعرض على المستشار أحمد شبل، وكيل نيابة محرم بك، أمر بنقل جثمان المتوفي إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة، وندب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثمان، وإعداد تقرير مفصل، وصرح بالدفن عقب انتهاء التشريح.

وباستدعاء كل من الطبيب "أ.م"، ومشرف التمريض "ب.ع" بالمستشفى الخاص، إلى سراي النيابة، نفيا في أقوالهما إعطاء المريض دم فاسد، مؤكدين أن الوفاة حدثت نتيجة ما أسموه بـ"تفاعل في نقل الدم" وهو جائز الحدوث ولا يوجد أي إهمال طبي بحسب قولهما.