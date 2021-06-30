السودان: إصابة 52 فردًا من منتسبي الشرطة خلال احتجاجات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلنت رئاسة قوات الشرطة السودانية، عن إصابة 28 فردا من منسوبيها خلال مسيرات اليوم الأربعاء أحدها إصابة خطيرة، كما أصيب عدد 24 شرطي آخرين بمحلية بحري ومناطق متفرقة من العاصمة إصابات متفاوتة.

وأوضحت في بيان لها مساء اليوم، وفقًا لوكالة الأنباء السودانية، أن هناك مجموعات حاولت الوصول إلى مرافق سيادية مثل القصر الجمهوري وتصدت لها القوات بالقدر المناسب من وسائل فض الشغب، مشيرة إلى إن هذه المجموعات تعاملت بعنف مفرط تجاه قوات الشرطة.

وأكدت قوات الشرطة التزامها المبدئي بإنفاذ القانون في حماية الأرواح والحفاظ علي الممتلكات وأداء واجباتها بمهنية وتجرد، ودعت المواطنين الالتزام بالنهج السلمي للتعبير المكفول لهم بنص الوثيقة الدستورية، مشيرة أن قوات الشرطة قامت بواجباتها المنصوص عليها في القانون وبذلت جهودا مقدرة لحماية المشاركين بجانب تأمين المرافق الإستراتيجية.