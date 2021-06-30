الثانوية العامة 2021.. التعليم تعلن موعد إرسال خطابات المشاركين في الامتحانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه سيتم إرسال خطابات الترشيح للمشاركة بامتحانات الثانوية العامة منتصف الأسبوع المقبل.

و قال حجازي لمصراوي، أنه سيتم إرسال خطابات الندب قبل موعد بدء الامتحانات ب3 أيام، لتمكين المرشحين من الاستعداد للمشاركة في أعمال امتحانات الثانوية أو تقديم الاعتذارات .

و لفت نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة إلى أن الوزارة حددت بعض الشروط الواجب توافرها لتقديم الاعتذارات عن المشاركة في الامتحانات.

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