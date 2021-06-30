نائب يعتدي لفظيًا على عبير موسى في البرلمان التونسي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

نشبت مشادة كلامية بين نواب من "ائتلاف الكرامة" والنائبة عبير موسي في البرلمان التونسي اليوم الأربعاء، أمام وزيرة المرأة.

ولوح رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، بعملات نقدية في وجه عبير موسى، قائلاً: "أنتِ تتباع وتتشرى كيف الغنم" وانضم إلى المشادة النائب العفاس الذي وصف موسي بـ"الرخيصة"، فيما وجه لها نائب آخر قبلات في الهواء ، الأمر الذي اعتبرته موسى تحرشًا بالمحصنات".

ونشرت النائبة التونسية، مقطع فيديو للواقعة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك".

وخلال جلسة اليوم، سدد النائب في برلمان تونس الصحبي سمارة صفعة قوية للنائبة المعارضة ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي وأردفها بثانية على مرأى الجميع اليوم الأربعاء قبل أن يتدخل باقي النواب لفض الخلاف، في حادث صدم التونسيين.

ويسيطر التوتر على أعمال البرلمان بسبب اعتصام نواب الحزب الدستوري الحر احتجاجًا على تمرير اتفاقية تسمح بفتح مقر لصندوق قطر للتنمية بتونس وتعطيلهم أكثر من مرة الجلسات العامة.