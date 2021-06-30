الكاظمي ونظيره البلجيكي يبحثان تعزيز التعاون في مختلف المجالات

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي التقى، اليوم الاربعاء، برئيس وزراء بلجيكا الكسندر دي برو، وذلك خلال زيارته الرسمية الى العاصمة بروكسل"، مشيرا الى أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات والقضايا ذات الإهتمام المشترك".وأعرب الكاظمي عن "تقديره لموقف بلجيكا الداعم للعراق في محاربة تنظيم داعش الإرهابي عبر التحالف الدولي، فضلاً عن مساهمتها في تدريب ومساعدة القوات العراقية، وفي مجال التعاون الاستخباري العالي بين البلدين ضمن جهود التصدي للإرهاب".

كما أشاد بـ"دعم بلجيكا لصندوق استقرار العراق التابع لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي لغرض إعادة إعمار المدن المحررة، الى جانب دعم البرامج المتعلقة بإزالة الالغام و برامج المساعدات الانسانية التي تنفذها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين"، مؤكداً "اهمية عقد جولة سياسية ثالثة ضمن إطار مذكرة التفاهم السياسي والدبلوماسي بين البلدين، والتي عُقدت جولتها الثانية في بروكسل قبل ثلاث سنوات".



وأوضح "أهمية إعادة افتتاح السفارة البلجيكية في بغداد، نظراً للعلاقات التي تربط البلدين ودعم بلجيكا للعراق في مجالات عديدة"، مؤكداً "مسؤولية الحكومة العراقية في حماية أمن البعثات الدبلوماسية في العراق والعمل الجاد لمنع تكرار الهجمات على البعثات الدبلوماسية والقواعد العسكرية العراقية التي تستضيف مستشارين ومدربين اجانب".

كما جرى وفق البيان "تبادل الرؤى بشأن الانتخابات العراقية المقبلة، واكد الكاظمي "حاجة العراق للدعم الانتخابي ومن جميع الاطراف لإنجاح الانتخابات المبكرة المقبلة".

بدوره، اشاد رئيس الوزراء البلجيكي الكسندر دي برو بـ"الخطوات الاصلاحية للحكومة الحالية"، مؤكدا تقديمه اي "مساعدة يحتاجها العراق في اجراء الانتخابات المبكرة، والمضي قدما في تحقيق الاستقرار واعادة الاعمار".