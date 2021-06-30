بالصور: مجدداً... السعودية تدخل موسوعة 'غينيس'

وقال الموقع الرسمي لموسوعة "غينيس" إن فنانين مختلفين حققا رقمين جديدين في مهرجان "نور الرياض" الذي قالت إنه "حوّل مدينة الرياض إلى معرض فني".

والفنانان هما، البلجيكي كورت فيرمولين، الذي قدم "ألمع زخرفة معلقة" هي عبارة عن "نجمة متحركة" صممها باستخدام أكثر من 1.2 مليون مصباح وصممت خصيصا لاحتفال.

والثانية هي للبولندية كارولينا هالاتك، بتصميم أكبر مجسم "LED" باستخدام 272160 مصباحا. والعمل الفني للفنانة لفت انتباه زوار مركز الملك عبد العزيز التاريخي، بضوئه الذي يظهر على شكل عمود يتجه نحو السماء، حيث يستخدم عمود الإنارة في الغالب كعلامة للتوجيه والحماية، أما الضوء الأبيض فيشير، من ناحية أخرى، إلى جميع ألوان الطيف، ويعبر عن مفاهيم الاكتمال والامتلاء، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

ويتميز العمل الفني بتركيب نحتي جديد على نطاق واسع، وبجودة عالية ليبرز كمنارة، ويوفر أيضا مساحة صغيرة ودية تتيح للمشاهدين دخولها لتجربة العمل من الداخل .