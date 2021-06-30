- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
انت الان تتابع خبر بالصور: مجدداً... السعودية تدخل موسوعة 'غينيس' والان مع التفاصيل
وقال الموقع الرسمي لموسوعة "غينيس" إن فنانين مختلفين حققا رقمين جديدين في مهرجان "نور الرياض" الذي قالت إنه "حوّل مدينة الرياض إلى معرض فني".
والفنانان هما، البلجيكي كورت فيرمولين، الذي قدم "ألمع زخرفة معلقة" هي عبارة عن "نجمة متحركة" صممها باستخدام أكثر من 1.2 مليون مصباح وصممت خصيصا لاحتفال.
ويتميز العمل الفني بتركيب نحتي جديد على نطاق واسع، وبجودة عالية ليبرز كمنارة، ويوفر أيضا مساحة صغيرة ودية تتيح للمشاهدين دخولها لتجربة العمل من الداخل .
ومهرجان "نور الرياض" هو مهرجان سنوي في المدينة يسلط الضوء على مزيج الضوء والفن، بحسب "غينيس". ويقول الموقع الرسمي للحدث إنه "احتفال مخصص للضوء والفن، ويقوم بدعم المواهب من كل مكان، ليقدم لزائريه تجارب ملهمة لا تنسى".
وشهد المهرجان 13 عملا فنيا تعرض جمال الضوء والصوت والصور المتحركة قدمها فنانون محترفون من شتى أنحاء العالم.
وكانت السعودية قد حققت رقما قياسيا في الموسوعة مؤخرا تمثل في أكبر جملة على بطاقة تهنئة في العالم، صممت بواسطة 9610 بطاقات، في احتفال أُقيم في مجمع الأندلس التجاري، في مدينة جدة.