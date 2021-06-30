الإعلام الأمني تعلن حصيلة انفجار السوق شرقي بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاربعاء، عن إصابة 15 شخصاً حصيلة الانفجار الذي وقع في سوق شعبية شرقي بغداد.

وقالت الخلية في بيان، إنه "بعد التحري وجمع المعلومات تبين ان الحادث عبارة عن انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع، كانت موضوعة أسفل إحدى "الاكشاك في سوق مريدي "، مما ادى الى اصابة 15 مواطناً بجروح بسيطة اغلبهم غادر المستشفى بعد تلقي العلاج".

وأضافت أن "مفارز خبراء مكافحة المتفجرات والأدلة الجنائية متواجدة هناك، وقد فتحت القوات الأمنية تحقيقاً لمعرفة ملابسات هذا الحادث".

وكان مصدر أمني، أفاد اليوم الاربعاء، بإصابة 7 مدنيين جراء انفجار استهدف سوقاً في مدينة الصدر شرقي بغداد.