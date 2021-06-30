7 مصابين بانفجار داخل سوق شعبي بالعراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب 7 مدنيين عراقيين، الأربعاء، جراء انفجار استهدف سوقاً شعبيا شرقي بغداد.

وقالت وسائل إعلام عراقية إن "انفجاراً وقع في سوق مريدي الشهير بمدينة الصدر في العاصمة بغداد".



وأشارت إلى أن " الانفجار أوقع ٧ اصابات كحصيلة أولية".



وكشف مصدر أمني، طبيعة الانفجار، مشيراً إلى أنه "تم بعبوة ناسفة تم زرعها في السوق الذي يبيع الأخشاب والملابس بمدينة الصدر وأسفرت عن إصابات كحصيلة أولية حتى الآن".

ومن جهتها أكدت خلية الإعلام الأمني، وقوع الانفجار، وقالت في بيان، إن "انفجارا وقع في إحدى أسواق مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد".

والإثنين الماضي، أعلنت السلطات العراقية، مقتل وإصابة ثلاثة أشخاص جراء انفجار مخلفات حربية قرب الحدود مع إيران.



وسجل العراق منذ مطلع الشهر الحالي، حادثين مماثلين، بمقتل ثلاثة أشقاء كانوا يرعون الغنم عند حدود محافظة المثنى، وآخر لمزارع لقي حتفه بانفجار لغم من مخلفات داعش غرب مدينة الموصل.



وتقدّر الألغام المنتشرة بين الحدود العراقية والإيرانية بما بين 25 و27 مليون لغم أرضي، اعتماداً على ما تم استيراده وتصنيعه خلال حقبة الثمانينيات من القرن المنصرم، إبان الحرب بين البلدين.

وبحسب بيانات رسمية، تمتد حقول الألغام لنحو 1200 كيلومتر من أصل 1370 كيلومتراً تشكل الحدود بين العراق وايران.

وكان العراق وقع على اتفاقية أوتاوا عام 2007 الخاصة بمخاطر استعمال الألغام والتي حتمت عليه تنظيف البلاد من الألغام المزروعة مع نهاية عام 2018، لكن عدم قدرته على التخلّص من الألغام دفعه إلى تمديد الفترة إلى عام 2028.