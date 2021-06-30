شكرا لقرائتكم خبر 12 أسيرا فلسطينيا يعيشون وضعا صعبا في إسرائيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية أمس إن 12 أسيرا فلسطينيا محتجزون في مستشفى إسرائيلي بوضع صحي صعب.

وذكرت الهيئة في بيان أن السلطات الإسرائيلية تحتجز داخل ما يسمى عيادة «سجن الرملة» الأسرى المرضى ويمرون بأوضاع صحية قاسية جدا، وكثير منهم يشتكون من مشاكل صحية حرجة كالسرطان، وأمراض القلب، والشلل، والإصابة بالرصاص.

وأوضحت أن هؤلاء «بحاجة ماسة لمتابعة طبية لحالاتهم الصعبة»، مشيرة إلى أن العيادات الطبية الموجودة في السجون الإسرائيلية، تفتقر إلى أدنى المقومات الطبية، ولا سيما عيادة معتقل «الرملة».

وأفادت الهيئة بأن إدارة السجون الإسرائيلية «لا توفر ممرضين مختصين، بل تكتفي بتوظيف ما يسمى بالممرضين الميدانيين، ومتطوعين من الجيش الإسرائيلي ليست لديهم أي خبرة في التعامل مع الحالات المرضية الصعبة».