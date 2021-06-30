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الشرطة الفرنسية  تحتجز المتفرجة سبب حادث "سباق الدراجات"  

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الدمام - شريف احمد - قالت وكالة الأنباء الفرنسية ، اليوم الأربعاء ، أن الشرطة احتجزت المتفرجة المتسببة في الحادث الجماعي الخطير للمتسابقين في سباق فرنسا الدولي للدراجات "تور دو فرانس".

ووفقا للتقارير، فإن المتفرجة فرنسية وهي متهمة بتعمد تعريض السلامة العامة للخطر.

وتسببت في حادث تصادم جماعي يوم السبت الماضي، حينما اصطدمت دراجة الألماني توني مارتن بسرعة كبيرة بلافتة من الورق المقوى كانت المتفرجة ترفعها، ما أدى إلى اصطدام عدد كبير من المتسابقين معه وسقوطهم على الأرض.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.