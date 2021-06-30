شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الفرنسية تحتجز المتفرجة سبب حادث "سباق الدراجات" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وكالة الأنباء الفرنسية ، اليوم الأربعاء ، أن الشرطة احتجزت المتفرجة المتسببة في الحادث الجماعي الخطير للمتسابقين في سباق فرنسا الدولي للدراجات "تور دو فرانس".

ووفقا للتقارير، فإن المتفرجة فرنسية وهي متهمة بتعمد تعريض السلامة العامة للخطر.

وتسببت في حادث تصادم جماعي يوم السبت الماضي، حينما اصطدمت دراجة الألماني توني مارتن بسرعة كبيرة بلافتة من الورق المقوى كانت المتفرجة ترفعها، ما أدى إلى اصطدام عدد كبير من المتسابقين معه وسقوطهم على الأرض.