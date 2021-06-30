انت الان تتابع خبر أول صورة لهاتف هواوي المنتظر! والان مع التفاصيل

وتظهر الصورة وحدات إعدادات الكاميرا الخلفية، التي تأتي بتصميم دائري، وتتضمن وحدة الكاميرة العلوية ثلاثة من مستشعرات الكاميرا، فيما تأتي الوحدة الدائرية في الجزء السفلي بمستشعر "periscope" مع "فلاش ليد".

ونشرت الشركة في وقت سابق، إعلانا تشويقيا يكشف تصميم كاميرا "هواوي بي 50" الجديد، واليوم يظهر الهاتف وتصميم الكاميرا بشكل أوضح في صورة حية.

بغداد - ياسين صفوان - وتستعد "هواوي" للإعلان عن سلسلة "بي 50" الجديدة، في نهاية شهر يوليو/ تموز المقبل.

وستشمل السلسلة ثلاثة هواتف ذكية، هي "Huawei P50" و"P50 Pro" و"P50 Pro +".وبحسب المصادر، فإن الشركة الصينية تواجه نقصا في المعالجات وسيتم إصدار جميع الموديلات على مجموعة شرائح "Kirin 9000" المعروفة، علاوة على ذلك، لن يتلقى الإصدار الأصغر دعما لشبكات الجيل الخامس.

سيعمل الخط بالكامل على نظام التشغيل "HarmonyOS 2.0" الخاص بشركة "Huawei". وستتلقى الهواتف الذكية "P50 Pro" و"P50 Pro +" كاميرا مع وحدة "Sony IMX800" الرئيسية، والتي تتميز بمصفوفة عملاقة بحجم بوصة واحدة.

تأخرت سلسلة الهواتف الذكية "Huawei P50" بشكل كبير في عام 2021، وكان عرضها متوقعا في مارس/ آذار، ثم في مايو/ أيار، لكن لاحقا أعلنت الشركة رسميا أن الأجهزة ستتأخر "لأسباب معينة".