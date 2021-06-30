انت الان تتابع خبر جدول الإصابات الجديدة بفايروس كورونا في الكرخ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وأدناه الجدول..
أبو دشير ---------------39
أبو غريب --------------70
الاعلام ----------------27
البياع -----------------27
التاجي ----------------33
التراث ----------------17
الحارثية ---------------15
الحرية ----------------88
الدورة ----------------50
الدولعي --------------19
الرحمانية --------------8
السيدية ---------------56
الشالجية ----------------12
الشرطة الخامسة ----------13
الشرطة الرابعة ------------7
الشعلة --------------------68
الصالحية-------------------6
الطارمية --------------------4
العامرية -------------------30
العطيفية------------------ 20
العلاوي--------------------8
الغزالية --------------------33
القادسية-------------------17
الكاظمية -------------------86
اللطيفية -------------------18
المحمودية -----------------54
المكاسب -------------------6
المنصور -------------------18
المواصلات -----------------10
النصر والسلام ---------------8
اليرموك -------------------34
اليوسفية -------------------6
جكوك ---------------------3
حي الجامعة ---------------22
حي الجهاد ----------------39
حي الخضراء ---------------16
حي العامل ----------------29
حي العدل -----------------15
حي الفرات -----------------17
شارع حيفا -----------------9
ناحية الرشيد ---------------10
سكنة جانب الرصافة --------16
المجموع اليوم (1083)
أبو غريب --------------70
الاعلام ----------------27
البياع -----------------27
التاجي ----------------33
التراث ----------------17
الحارثية ---------------15
الحرية ----------------88
الدورة ----------------50
الدولعي --------------19
الرحمانية --------------8
السيدية ---------------56
الشالجية ----------------12
الشرطة الخامسة ----------13
الشرطة الرابعة ------------7
الشعلة --------------------68
الصالحية-------------------6
الطارمية --------------------4
العامرية -------------------30
العطيفية------------------ 20
العلاوي--------------------8
الغزالية --------------------33
القادسية-------------------17
الكاظمية -------------------86
اللطيفية -------------------18
المحمودية -----------------54
المكاسب -------------------6
المنصور -------------------18
المواصلات -----------------10
النصر والسلام ---------------8
اليرموك -------------------34
اليوسفية -------------------6
جكوك ---------------------3
حي الجامعة ---------------22
حي الجهاد ----------------39
حي الخضراء ---------------16
حي العامل ----------------29
حي العدل -----------------15
حي الفرات -----------------17
شارع حيفا -----------------9
ناحية الرشيد ---------------10
سكنة جانب الرصافة --------16
المجموع اليوم (1083)