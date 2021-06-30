انت الان تتابع خبر ​نصفها عراقية.. قائمة بـ15 منطقة تسجل أعلى حرارة في العالم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونشر eldoradoweather قائمة بأعلى 15 درجة سجلها العالم خلال الـ24 ساعة الأخيرة: 1- الجهراء (الكويت): 51.2 درجة مئوية.

2 القيصومة (السعودية): 50.4 درجة مئوية.

3 مطار البصرة الدولي (العراق): 50.2 درجة مئوية

4 مزرعة الأبرق (الكويت): 50.1 درجة مئوية.

5 مطربة (الكويت): 50.1 درجة مئوية.

6 البصرة - الحسين (العراق): 50 درجة مئوية.

7 الناصرية (العراق): 50 درجة مئوية.

8 سيماوا (العراق): 50 درجة مئوية.

9 كربلاء (العراق): 49.8 درجة مئوية.

10 الصليبية (الكويت): 49.8 درجة مئوية.

11 الديوانية (العراق): 49.5 درجة مئوية.

12 عين التمر (العراق): 49.3 درجة مئوية.

13 السالمي (الكويت): 49.3 درجة مئوية.

14 المناقيش (الكويت): 49.2 درجة مئوية.

15 مطار الكويت الدولي (الكويت): 49.1 درجة مئوية. 4 مزرعة الأبرق (الكويت): 50.1 درجة مئوية.5 مطربة (الكويت): 50.1 درجة مئوية.6 البصرة - الحسين (العراق): 50 درجة مئوية.7 الناصرية (العراق): 50 درجة مئوية.8 سيماوا (العراق): 50 درجة مئوية.9 كربلاء (العراق): 49.8 درجة مئوية.10 الصليبية (الكويت): 49.8 درجة مئوية.11 الديوانية (العراق): 49.5 درجة مئوية.12 عين التمر (العراق): 49.3 درجة مئوية.13 السالمي (الكويت): 49.3 درجة مئوية.14 المناقيش (الكويت): 49.2 درجة مئوية.15 مطار الكويت الدولي (الكويت): 49.1 درجة مئوية.