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ثلاث مواجهات نارية تنتظر برشلونة مع انطلاق الموسم الجديد

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-06-30 | 19:07

ثلاث مواجهات نارية تنتظر برشلونة مع انطلاق الموسم الجديد

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أعلن الاتحاد الاسباني لكرة القدم، اليوم الاربعاء، موعد مباريات الموسم الجديد 2021-2022 وأكد على بدايته شهر اب القادم.
وينتظر نادي برشلونة ثلاث جولات متتالية نارية حيث يلتقي في الجولة الثامنة مع أتليتكو مدريد وفي التاسعة مع فالنسيا ثم الكلاسيكو في الجولة العاشرة مع .

فيما ذكرت تقارير صحفية اسبانية ان نادي برشلونة تمكن من اقناع بتمديد عقده لمدة 5 سنوات مقبلة مع الفريق الأول بعد أن انتهى رسميا تعاقده اليوم 30 حزيران.


وأكد التقرير أن ميسي سيبقي في الفريق عامين مقبلين فقط ثم يخرج للدوري الأمريكي 3 مواسم علي أن يعود بعدها ليكون سفيرا لنادي برشلونة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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