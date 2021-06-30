مسؤول إيراني يتوقع فشل "مباحثات النووي" مع أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد مسؤول إيراني، الأربعاء، أن واشنطن لا تريد رفع العقوبات عن بلاده وتريد الإبقاء على جزء منها، متوقعا فشل محادثات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني والدول الكبرى. .

وقال المستشار الخاص لرئيس البرلمان الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في تصريحات نقلتها الصحافة الإيرانية، إن "ما يجري الآن في فيينا على طاولة المفاوضات هو أن الطرف الإيراني لم يصل بعد إلى مرحلة تأمين مصالح الشعب الإيراني".

وأوضح أن "الطرف الأمريكي يريد الإبقاء على جزء من العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب".

وعن إمكانية أن يواصل الرئيس المتشدد الجديد إبراهيم رئيسي مسار المفاوضات النووية مع الأطراف الدولية، أجاب عبد اللهيان: "رئيسي أكد أنه مع مفاوضات فيينا التي تؤمن مصالح الشعب الإيراني، لكنه شدد أيضاٌ على أن المفاوضات لن تجري إلى ما لا نهاية".



وفي سياق متصل، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، برفع أو استثناء كل العقوبات المفروضة على إيران وفقا للاتفاق النووي.

وفي تقرير لمجلس الأمن الدولي، دعا غوتيريش الولايات المتحدة إلى تمديد الاستثناءات المرتبطة بالتجارة النفطية مع إيران.

وكشف تقرير نشرته وسائل إعلام إيرانية عن واشنطن بوست الأمريكية، الأربعاء، أن "المحادثات النووية في فيينا أصبحت معقدة للغاية".

وقال التقرير إن "إيران طالبت خلال محادثات فيينا برفع مئات العقوبات التي تعترض اقتصادها، فيما تريد الولايات المتحدة أن تمتثل إيران مرة أخرى بالكامل لالتزاماتها النووية وتمهيد الطريق للمفاوضات حول النفوذ الإقليمي والصواريخ الباليستية".

واعتبرت الصحيفة الأمريكية أن فوز "رئيسي" زاد الضغط بشكل كبير في سياق محادثات فيينا، لافتة إلى أن "حكومة بايدن اتخذت موقفا أكثر جرأة بشأن محادثات فيينا منذ الأسبوع الماضي"، مؤكدة أن "المحادثات لا يمكن أن تستمر إلى أجل غير مسمى".