شكرا لقرائتكم خبر عن الجمهورية الجديدة.. مشروعات مصرية عملاقة لفتت أنظار العالم وشجعت الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مصر طفرة كبيرة في المشروعات القومية بشتى المجالات المختلفة، والتى لم يسبق لها مثيل بشهادة الجميع من المؤسسات الدولية، حيث عملت الدولة على تطوير البنية التحتية للدولة المصرية، وذلك استمرارا للجهود التى تقوم بها الدولة المصرية فى ظل الجمهورية الجديدة.

وفى تقرير أعدته مؤسسة "ماعت" كشف أنه ضمن سلسلة المشروعات الضخمة التى تقوم بها الدولة لخدمة المواطنين هو مشروع التأمين الصحى الشامل، الذى يقدم كافة الخدمات الصحية للمواطنين، إضافة إلى مدينة الدواء المصرية.

وتابع التقرير: "تنوعت المشروعات في مجالات عدة سكنية وطرق وكباري، وغيرها من المدن الذكية الجديدة إضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وافتتاح العديد من المشروعات الصناعية الضخمة والزراعية".