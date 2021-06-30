شكرا لقرائتكم خبر عن محمود بدر: المصريون جميعهم لهم قصة مع استمارة تمرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمود بدر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، إن تمرد فكرة شبابية جاءت لسحب الثقة من محمد مرسى، مضيفا أن المصريين جميعهم لهم قصة مع استمارة تمرد والتى كانت ثورة شعبية حقيقية فى وجه الجماعة الإرهابية.

وأضاف محمود بدر: "الطريق لم يكن ممهد ومثلما كان هناك تحديات كان فيه دعم من الشعب المصرى ، متذكر شكل هذه الاستمارة اللى دخلت كل بيت فى مصر"، مشيرا إلى أن هذه الحركة كانت خطوة للتمرد والعصيان على حكم الجماعة وكانت صناعة مصرية شعبية خالصة.

وتابع: "تمرد ليها قصة فى كل شارع وكل حى وكل حارة، تمرد ليها حكاية مع كل واحد وواحدة فى البلد دى حبوا بلدهم"، مستعيدا ذكرياته مع فكرة التأسيس.

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت من قبل عن تنظيم غرفة نقاشية عبر تطبيق (كلوب هاوس) بالتزامن مع احتفالات الشعب المصري بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو.

ومن المقرر أن تناقش الغرفة ذكريات قيام الثورة وما تبعها من قرارات حافظت على هوية الدولة المصرية وقضت على العصر الظلامي لجماعة الإخوان الإرهابية بالإضافة إلى مناقشة ما تحقق من إنجازات على كافة المستويات سياسيا وأمنيا واقتصاديا.

يشارك في الغرفة النقاشية الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية وعماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الشروق و محمد منصور الباحث ببرنامج الأمن وقضايا الدفاع في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية والنائب محمود بدر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين والنائب علاء عصام عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين ويدير اللقاء النائبة أميرة العادلي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والإعلامي إحمد عبدالصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب .